В Лешуконском районе сотрудница почты получила условный срок за хищение

В общей сложности она похитила принадлежащие ФГУП «Почта России» денежные средства в сумме свыше 5 млн рублей.
Вину в совершении преступления она признала полностью. Приговором суда с учетом смягчающих обстоятельств, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, частичного возмещения причиненного ущерба, а также возраста и состояния здоровья подсудимой, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.