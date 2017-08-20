В Лешуконском районе сотрудница почты получила условный срок за хищение 54-летняя Ольга Михашина работала в отделении почтовой связи и с 2005 по 2016 год похищала деньги из кассы, внося ложные данные в документы. В общей сложности она похитила принадлежащие ФГУП «Почта России» денежные средства в сумме свыше 5 млн рублей. Вину в совершении преступления она признала полностью. Приговором суда с учетом смягчающих обстоятельств, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, частичного возмещения причиненного ущерба, а также возраста и состояния здоровья подсудимой, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 10:57