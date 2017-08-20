В Архангельской области разыскивается без вести пропавший житель Беларуси

26-летний Дмитрий Дедин родом из деревни Велута Лунинецкого района Республики Беларусь. В наш регион он приехал на сезонные работы.

24 июля он уехал на сезонные работы в деревню Скарлахта Плесецкого района. Там работникам вырубать деревья и косить траву на территории вдоль железной дороги под высоковольтными линиями. 30 июля Дмитрий Дедин бесследно исчез. Только спустя месяц коллеги сообщили о пропавшем родным, те обратились в полицию.

До настоящего времени местонахождение Дмитрия Дедина не установлено.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы чёрные, короткие, лицо овальное, смуглое. Особая примета: на кисти правой руки на мизинце отсутствует верхняя часть фаланги.

В Лунинецком РОВД просят всех, кто что-либо знает о месте пребывания без вести пропавшего, сообщить информацию по телефонам: +375 (1647) 235 02, 349 42, 213 54.