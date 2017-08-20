В областном центре ликвидировали 10 тысяч литров контрафактного алкоголя

Сотрудники ФСБ пресекли канал поставки в Поморье контрафактной алкогольной продукции с поддельными маркировками из Московской области.

Архангельский бизнесмен доставлял в наш город крупные партии коньячно-водочной продукции популярных брендов и продавал через мелкие розничные торговые точки.

6 сентября сотрудниками ФСБ совместно с полицейскими из незаконного оборота изъято более 10,5 тысяч литров поддельной алкогольной продукции. Изъятый алкоголь направлен на экспертизу.

В отношении организатора реализации контрафактного алкоголя возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.