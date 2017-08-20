В Архангельске женщина осуждена за продажу рыбы с кишечной палочкой

В июне этого года на рынке у магазина «Диета» она торговала речным окунем, лещом и сорогой, которых приобрела у незнакомца. Рыбу она хранила без использования холодильника.
В соответствии с результатами лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области», в изъятой рыбе были обнаружены бактерии кишечной палочки и стафилококка, которые могут вызвать пищевые токсические инфекции.
Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.