В Архангельске подозреваемый в убийстве девушки и её мамы находится под стражей

6 сентября 23-летний Илья Воробьёв заключен под стражу по решению Ломоносовского районного суда.

В понедельник, 4 сентября, утром Илья пришёл в подъезд дома 21 на улице Калинина, где жила Вика, с которой они раньше встречались. Девушка с ним рассталась, но молодой человек всячески пытался возобновить отношения. На встречу он принёс нож и стал дожидаться на лестничной клетке, когда она выйдет из квартиры, чтобы поехать на работу.

После непродолжительного разговора юноша схватил нож и нанёс девушке семнадцать ножевых ранений. На крики дочери из квартиры выбежала мама. Подозреваемый ударил её ножом четыре раза. От полученных травм обе пострадавшие скончались на месте, - сообщает ИА "Регион 29".

Илья скрылся. Сотрудники полиции нашли его через несколько часов в состоянии опьянения. Задержанный дал признательные показания.

Илья Воробьев работает мотористом на судне. Недавно служил в Северном флоте. В 2016 году участвовал в военной операции в Сирии, за что награждён медалью министерства обороны РФ. В 2009-м и 2011 годах привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.

— Воробьёв подозревается в совершении особо тяжкого преступления — убийства двух человек. Есть достаточные основания полагать, что их совершил именно он. Это подтверждается показаниями его самого и очевидцев. После совершения преступления он скрылся, сотрудники полиции обнаружили его достаточно далеко от дома. Полагаю, что подозреваемый может скрыться от следствия, а также повлиять на свидетелей и тем самым воспрепятствовать расследованию, — пояснил суду старший следователь СО по округу Варавино — Фактория города Архангельска регионального СУ СКР Павел Перешнев.

Сам Воробьёв согласился с ходатайством следствия. Он сказал, что никаких заболеваний, которые бы мешали находиться в СИЗО, не имеет. Его адвокату ничего не оставалось, как поддержать в этом своего подзащитного.

И суд принял такое решение: подозреваемый останется под стражей на два месяца — до 4 ноября.