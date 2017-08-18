Автомобиль перевернулся. С переломами и ушибами виновник аварии госпитализирован, сообщает региональное УГИБДД.
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Среда, 6 сентября, 13:08
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/06/52739.html
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В Вельском районе пьяный водитель-пенсионер попал в ДТП
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
5 сентября в 19:10 на 749 км федеральной автодороги М8 «Холмогоры» 70-летний водитель автомобиля «Лада гранта», находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил съезд в кювет.
Автомобиль перевернулся. С переломами и ушибами виновник аварии госпитализирован, сообщает региональное УГИБДД.
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