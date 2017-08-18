В Архангельске сотрудника полиции подозревают в мошенничестве

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника регионального УМВД, подозреваемого в мошенничестве.

По версии следствия, в 2013-2015 годах сотрудник отдела ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД по Архангельской области» договорился с представителями коммерческой организации и похитил более 1 млн рублей, подписывая фиктивные акты выполненных работ по государственным контрактам на оказание услуг по уборке помещений, которые фактически не оказывались.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация. Производится сбор доказательственной базы.

В отношении подозреваемого судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.