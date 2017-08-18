В Котласском районе мужчина пытался застрелить жену

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя посёлка Ерга, подозреваемого в покушении на убийство.

4 сентября 2017 года утром в поселке Ерга Котласского района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из охотничьего ружья в 57-летнюю супругу. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где прооперировали. Женщина выжила. благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы. Потерпевшая находится в больнице, - сообщает пресс-служба регионального следкома.