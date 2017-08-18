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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/05/52722.html

Происшествия

Ночью в Карпогорах полностью сгорел двухэтажный дом

Ночью в Карпогорах полностью сгорел двухэтажный дом
Фото с портала "Безопасность АО".
В ночь с 4 на 5 сентября в многоквартирном деревянном доме на улице Ленина, 23 произошел крупный пожар. Жертв и пострадавших нет.

По вызову пожарные прибыли быстро, буквально через 2 минуты, но дом спасти не удалось. Что касается причины пожара, то сегодня говорить о ней преждевременно, считает дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пинежского района Дмитрий Ивахнов. Сейчас ведется опрос свидетелей и однозначного мнения по начальному очагу пожара пока нет. Это мог быть как второй этаж, так и чердачное помещение. 

Также открытым является и вопрос по причине. Среди версий – неосторожность с огнем и неисправность электрооборудования. 

Сегодня в Карпогорах проводится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где решается вопрос о выделении погорельцам маневренного жилого фонда. Пока потерявшие жилье люди размещены у знакомых и родственников, сообщает arh112.

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