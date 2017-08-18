Ночью в Карпогорах полностью сгорел двухэтажный дом

В ночь с 4 на 5 сентября в многоквартирном деревянном доме на улице Ленина, 23 произошел крупный пожар. Жертв и пострадавших нет.

По вызову пожарные прибыли быстро, буквально через 2 минуты, но дом спасти не удалось. Что касается причины пожара, то сегодня говорить о ней преждевременно, считает дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пинежского района Дмитрий Ивахнов. Сейчас ведется опрос свидетелей и однозначного мнения по начальному очагу пожара пока нет. Это мог быть как второй этаж, так и чердачное помещение.

Также открытым является и вопрос по причине. Среди версий – неосторожность с огнем и неисправность электрооборудования.

Сегодня в Карпогорах проводится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где решается вопрос о выделении погорельцам маневренного жилого фонда. Пока потерявшие жилье люди размещены у знакомых и родственников, сообщает arh112.