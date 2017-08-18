Под Коряжмой двое молодых людей погибли в ДТП

Ещё одна трагедия случилась 5 сентября в шесть утра на 25 25-м километре автодороги Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское.

Lada Kalina, ехавшая из Коряжмы в Котлас, выехала на встречную полосу, где столкнулась лоб в лоб с грузовиком МАЗ груженым лесом, который двигался из Котласа.

20 летний водитель и 17-летний пассажир «Лады» погибли на месте, передняя часть легковушки полностью деформирована. Водитель грузовика чудом не пострадал, хотя МАЗ опрокинулся и брёвна оказались на дороге, - сообщает ИА "Регион 29".

Предположение, что водитель МАЗа мог заснуть за рулём, не подтвердилось: по следам на асфальте видно, что водитель грузовика пытался уйти от столкновения.