В Архангельске молодой человек жестоко убил бывшую возлюбленную и её мать

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска.
Им оказался местный житель 1994 года рождения. В момент задержания он был пьян. По предварительной версии, причиной столь жестокого преступления стал конфликт с бывшей возлюбленной. Злоумышленник сначала нанес удары ножом девушке, вышедшей из квартиры на лестничную площадку, а после и ее матери, которая выбежала на крики дочери о помощи.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».