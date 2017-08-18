В Архангельске молодой человек жестоко убил бывшую возлюбленную и её мать Утром 4 сентября в Архангельске в доме по улице Калинина было совершено жестокое убийство двух человек – 36-летней женщины и ее 18-летней дочери. Тела погибших были обнаружены на лестничной площадке. Неизвестный нанес потерпевшим множественные ножевые ранения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался местный житель 1994 года рождения. В момент задержания он был пьян. По предварительной версии, причиной столь жестокого преступления стал конфликт с бывшей возлюбленной. Злоумышленник сначала нанес удары ножом девушке, вышедшей из квартиры на лестничную площадку, а после и ее матери, которая выбежала на крики дочери о помощи. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Нашли ошибку? Выделите текст,

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