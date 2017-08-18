В Северодвинске подросток избил сожителя матери сувенирной раковиной моллюска

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Северодвинска, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

По версии следствия, 29 августа этого года вечером подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил сувенирной раковиной из-под морского моллюска по голове сожителя матери. Мать подозреваемого вызвала бригаду скорой помощи, которая госпитализировала мужчину с открытой черепно- мозговой травмой. Потерпевший находится в больнице.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что пришел домой и увидел мать в состоянии опьянения. Решив, что она пьяна из-за сожителя, ударил его первым предметом, попавшимся под руку.

В отношении подозреваемого судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.