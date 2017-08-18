В Онежском районе трое рыбаков провели на необитаемом острове 10 дней

Трое жителей деревни Малошуйка отправились на рыбалку в Белое море 24 августа. В первый же день они попали в шторм.

Лодку стало топить и мужчинам пришлось высадиться на ближайшем необитаемом каменистом острове. За ночь лодку разбило штормом о камни. Новоиспеченным "робинзонам" пришлось ждать помощи целых десять дней.

Надежды на то, что помощь придет быстро, было мало: дома их ждали не раньше 27 августа, движение судов на акватории между многочисленными нежилыми островами Карельского берега крайне неактивное. Мобильные телефоны во время шторма промокли и пришли в негодность, да и толку от них никакого – сотовой связи на острове нет. Поэтому пленники острова приготовились к долгой и серьезной борьбе за выживание.

Экономя запасы еды, мужчины питались строго «по расписанию», собирали ягоды, брали пресную воду из ручья, ловили рыбу. Рассчитывать на щедрость природы на практически лишенном растительности островке размерами 300 на 300 м не приходилось. Рыба на такой глубине ловилась плохо. С собой у рыбаков был запас еды на 5 суток, но большую часть провизии решили сохранить для возможного перехода по морю. Спасаясь от голода, «робинзонам» пришлось даже отварить и съесть пару чаек.

В нескольких местах острова разводили сигнальные костры в надежде, что на дым обратит внимание проходящее мимо судно. На острове хватает сухих ломаных деревьев, поэтому недостатка в дровах не было. Наличие сухих спичек и зажигалок в итоге спасло рыбакам жизнь.

1 сентября супруга старшего рыбака, не дождавшись возвращения родственников, обратилась в полицию.

С 28 августа на акватории Онежской губы Белого моря поднялась большая волна, вплоть до 2 сентября на территории района действовало штормовое предупреждение. Поисково-спасательную операцию было решено проводить после установления благоприятной обстановки на акватории моря.

В воскресенье из Онеги на поиски пропавших вышел катер. В состав спасательной группы вошли сотрудники полиции, представители морского порта, ГИМС МЧС России.

В 16:30, проходя мимо острова Седловатый, что в 6 км северо-восточней Хедострова, поисковики заметили дым – предположительно, от костра. При подходе к острову догадка подтвердилась. На берегу, рядом с разбитой о камни «Казанкой», стояли и призывно махали руками три человека, которые и были целью поисковой операции.

Спасатели пришли как раз вовремя, еще немного – и рыбаки отправились бы в рискованное путешествие по морю на плоту. Когда запас еды стал заканчиваться, мужчины стали мастерить из брёвен плот, чтобы под мотором пуститься в небезопасный путь к дому. Неизвестно, способно ли выдержать самодельное плавсредство 20-километровый переход до материка в штормовую осеннюю погоду. К счастью, проверять это не пришлось. Поздним вечером, около 23:00, спасённые были доставлены в Онегу, а утром им предстоял путь домой, - сообщает портал "Безопасность АО".