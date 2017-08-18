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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/04/52695.html

Происшествия

В Архангельске женщина, лежавшая на проезжей части, погибла под колёсами автомобиля

В Архангельске женщина, лежавшая на проезжей части, погибла под колёсами автомобиля
3 сентября в 19:50 на Окружном шоссе в районе ул. Мостостроителей случилась трагедия.

65-летний мужчина на автомобиле «Лада гранта» наехал на женщину, которая лежала на проезжей части. 

От полученных травм она скончалась на месте ДТП, личность потерпевшей пока не установлена, сообщает региональная ГИБДД.

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