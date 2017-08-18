Спасатели с помощью слесарного инструмента открыли дверь автомобиля Opel. Ребенок передан матери.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/04/52690.html
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В Северодвинске ребёнок оказался взаперти в закрытой машине
1 сентября около шести часов вечера в службу спасения позвонила взволнованная женщина. Она рассказала, что случайно захлопнула дверь машины, в которой находился маленький ребенок. (2,5 года)
Спасатели с помощью слесарного инструмента открыли дверь автомобиля Opel. Ребенок передан матери.
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