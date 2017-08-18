В Архангельске директор строительной компании обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора компании, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2012-2015 годах при выполнении хозяйственных операций предприятие, занимающееся строительством, уклонилось от уплаты налогов с организации в особо крупном размере в сумме более 33 миллионов рублей, путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о расходах, якобы понесенных по фиктивным договорам, тем самым занижая реальную прибыль предприятия.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФНС России по Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Проведены обыски, изъята необходимая документация, - сообщает пресс-служба регионального следкома.