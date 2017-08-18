Подросток, пострадавший в ДТП в Архангельске, скончался в больнице Накануне, 1 сентября, в Архангельске произошло страшное ДТП. На Ленинградском проспекте, рядом с 95-й школой столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «ГАЗ». Трое пассажиров, находившихся в "семерке", погибли на месте. Остался в живых мальчик, находившийся в "Жигулях". Его экстренно госпитализировали, а сегодня он скончался в реанимации из-за полученных травм. Нашли ошибку? Выделите текст,

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