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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/02/52670.html

Происшествия

Северодвинец обвиняется в экстремистских призывах в интернете

Северодвинец обвиняется в экстремистских призывах в интернете
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего северодвинца по признакам преступления, он обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

По версии следствия, пользователь интернета в декабре 2016 года с персонального компьютера размещал в социальной сети «ВКонтакте» собственные комментарии, содержащие призывы к совершению дискриминирующих и насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемых по признаку национальности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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