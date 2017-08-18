Северодвинец обвиняется в экстремистских призывах в интернете

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего северодвинца по признакам преступления, он обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

По версии следствия, пользователь интернета в декабре 2016 года с персонального компьютера размещал в социальной сети «ВКонтакте» собственные комментарии, содержащие призывы к совершению дискриминирующих и насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемых по признаку национальности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.