В Архангельске задержали двух нерадивых родителей, находящихся в розыске, и подозреваемого в краже

31 августа около 12 часов дня наряд группы задержания Росгвардии выявил на улице Дежневцев в Архангельске 29-летнюю местную жительницу, которая скрывалась от суда.

Женщине грозит наказание в соответствии с двумя статьями уголовного кодекса – «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Экипаж Росгвардии передал задержанную сотрудникам уголовного розыска.

31 августа около 16 часов наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал на ул. Мира в Цигломенском округе 41-летнего мужчину, находящегося в розыске. Местного жителя подозревают в краже бытовой техники у соседей по коммунальной квартире. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В тот же день около 21 часа на проспекте Ломоносова задержали мужчину, скрывающегося от судебного преследования, которое грозит ему за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. Сотрудники Росгвардии доставили 30-летнего задержанного в отдел внутренних дел.