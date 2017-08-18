В Архангельске девушка присвоила более двухсот тысяч рублей

В полицию поступило заявление от руководителя фирмы по выдаче товаров, заказываемых через интернет. В результате ревизии была выявлена недостача крупной суммы.

Сотрудники полиции установили, что деньги похитила 22-летняя сотрудница , она получала от клиентов плату за принимаемый товар, которую впоследствии должна была перечислять на определенный банковский счет. Однако девушка указывала в документах, что перевод осуществлен, а в действительности присваивала деньги.

Всего таким образом было похищено более двухсот тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.