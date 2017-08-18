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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/01/52658.html

Происшествия

В Плесецке мужчина убил собутыльника полкой

В Плесецке мужчина убил собутыльника полкой
Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства 52-летнего жителя поселка Плесецк Архангельской области по статье "убийство". По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний знакомый потерпевшего.

По версии следствия, вечером 29 августа подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес множественные удары руками и полкой от стеллажа по голове потерпевшего. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, сообщает пресс-служба регионального СУСК. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

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