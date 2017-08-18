Сейчас на месте аварии находятся реанимация, пожарные, спасатели и полиция. Участок дороги перекрыт для движения, сообщает Регион29.

По нашим данным, погибших трое - водитель "семерки" и два пассажира. Еще один человек находится в реанимации.

Напомним, в минувшие выходные на пешеходном переходе у 95-й школы уже случилось страшное ДТП: пьяный водитель сбил насмерть маму с дочкой.