По нашим данным, погибших трое - водитель "семерки" и два пассажира. Еще один человек находится в реанимации.

Напомним, в минувшие выходные на пешеходном переходе у 95-й школы уже случилось страшное ДТП: пьяный водитель сбил насмерть маму с дочкой. 