По нашим данным, погибших трое - водитель "семерки" и два пассажира. Еще один человек находится в реанимации.
Напомним, в минувшие выходные на пешеходном переходе у 95-й школы уже случилось страшное ДТП: пьяный водитель сбил насмерть маму с дочкой.
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Смертельный участок у 95-й школы: новое ДТП и трое погибших
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Пятница, 1 сентября, 15:40
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/01/52656.html
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Смертельный участок у 95-й школы: новое ДТП и трое погибших
Сегодня около 11 часов в Архангельске на Ленинградском проспекте у школы №95 столкнулись грузовой автомобиль и "семерка".
Сейчас на месте аварии находятся реанимация, пожарные, спасатели и полиция. Участок дороги перекрыт для движения, сообщает Регион29.
По нашим данным, погибших трое - водитель "семерки" и два пассажира. Еще один человек находится в реанимации.
Напомним, в минувшие выходные на пешеходном переходе у 95-й школы уже случилось страшное ДТП: пьяный водитель сбил насмерть маму с дочкой.
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