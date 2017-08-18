В Архангельске водитель признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью пассажира

Ранее судимый мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения будучи в состоянии опьянения, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В августе 2016 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Hyundai H200, не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась. В результате ДТП пассажир автомашины получил травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Приговором суда водителю назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.