Жильцы одного из домов в Архангельске остались в затопленном обесточеном доме

"Электричества нет, ни поесть, ни чаю не попить. Ладно бы я была должником. Только придёт бумажка - сразу плачу", - жалуется Клавдия Минина, жительница дома №62, копус 1 на улице Партизанской. Коммунальная авария в пятиэтажке произошла из-за подрядчика компании "СтройХолдинг", которая проводит капремонт кровли.

В минувшую пятницу рабочие закрыли недоделанные участки пленкой и ушли на выходные. О том, что в таких случаях принято узнавать прогноз погоды и планировать работу в соответствии с ним, здесь похоже не знают. В результате, проливные дожди, случившиеся в субботу и воскресенье, залили жильцов, уничтожили ремонты. Когда потоки с потолка пролились на центральный щит, дом был обесточен. Заказчик работ - управляющая компания.

"Подрядчик наш, который делает кровлю, всё устранит в ближайшее время и мы сможем снова подключить людей к электричеству. Сегодня, в крайнем случае завтра утром", - отметил Юрий Стародуб, заместитель генерального директора УК№10 "Наш дом - Архангельск".

Насколько Юрий Стародуб владеет и управляет ситуацией, сказать сложно, но контакты подрядчика, который его подвел и с которым он уже три дня как должен быть на горячей линии, предоставить не смог. Связаться с представителями стройхолдинга там также не удалось. На крыше их вчера тоже не видели.