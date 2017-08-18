Он переходил проезжую часть на запрещающий (красный) сигнал светофора. В результате ДТП пострадавший госпитализирован с травмами внутренних органов, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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Четверг, 31 августа, 15:45
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/31/52632.html
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В Архангельске под колеса автомобиля попал нетрезвый мужчина
Около восьми утра на перекрестке пр. Ломоносова - ул. Логинова под колеса автомобиля «Hyndai accent» попал нетрезвый мужчина.
Он переходил проезжую часть на запрещающий (красный) сигнал светофора. В результате ДТП пострадавший госпитализирован с травмами внутренних органов, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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