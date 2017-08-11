В Северодвинске бездомный устроил пожар в нежилом доме На улице Ломоносова мужчина без определенного места жительства проводил время в заколоченном аварийном доме. Он развел там костёр и лег спать. Проснулся от боли и жара - помещение уже полыхало. Сбежать мужчина не успел: к тому времени о пожаре уже знали спецслужбы. Бездомный с отравлением дымом был госпитализирован в больницу, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС. Нашли ошибку? Выделите текст,

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