Сбежать мужчина не успел: к тому времени о пожаре уже знали спецслужбы. Бездомный с отравлением дымом был госпитализирован в больницу, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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Среда, 30 августа, 19:33
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/30/52621.html
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В Северодвинске бездомный устроил пожар в нежилом доме
На улице Ломоносова мужчина без определенного места жительства проводил время в заколоченном аварийном доме. Он развел там костёр и лег спать. Проснулся от боли и жара - помещение уже полыхало.
Сбежать мужчина не успел: к тому времени о пожаре уже знали спецслужбы. Бездомный с отравлением дымом был госпитализирован в больницу, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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