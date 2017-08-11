В Каргопольском районе разведение костра во дворе привело к пожару

Судя по всему, раскаленные угли попали на обшивку задней части дома, в котором в этот момент находилась мать участницы пикника. Женщина проснулась от сильного треска – огнем был уже охвачен хоздвор и кровля.
Хозяйка попыталась выйти через дверь, но там уже вовсю хозяйничал огонь, пришлось возвращаться в комнату и выбираться через окно. Женщина получила ожоги на 37% поверхности тела – у неё обгорело лицо, руки, спина.
На место происшествия прибыли пожарные из Шелоховской и Ширяихи, а также добровольцы агрохолдинга «Каргопольский».
Старый дом, где под одной крышей расположены жилые помещения и хозяйственная часть, сгорел полностью. Соседние строения удалось отстоять, сообщает портал "Безопасность АО".