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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/30/52615.html

Происшествия

В Каргопольском районе разведение костра во дворе привело к пожару

В Каргопольском районе разведение костра во дворе привело к пожару
Фото портала "Безопасность АО"
28 августа вечером к жительнице деревни Семеновская пришли гости на шашлыки, костер был разведен в нескольких метрах от дома. Поздно вечером, хозяева потушили его, а сами отправились прогуляться.

Судя по всему, раскаленные угли попали на обшивку задней части дома, в котором в этот момент находилась мать участницы пикника. Женщина проснулась от сильного треска – огнем был уже охвачен хоздвор и кровля. 

Хозяйка попыталась выйти через дверь, но там уже вовсю хозяйничал огонь, пришлось возвращаться в комнату и выбираться через окно. Женщина получила ожоги на 37% поверхности тела – у неё обгорело лицо, руки, спина.

На место происшествия прибыли пожарные из Шелоховской и Ширяихи, а также добровольцы агрохолдинга «Каргопольский». 

Старый дом, где под одной крышей расположены жилые помещения и хозяйственная часть, сгорел полностью. Соседние строения удалось отстоять, сообщает портал "Безопасность АО".

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