В Архангельске водителя, сбившего насмерть маму и дочь, заключили под стражу на два месяца

29 августа 25-летний Леонид Марченко был заключен под стражу по решению Октябрьского районного суда.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении под стражу виновника страшного ДТП на проспекте Ленинградском. Примерно в 21:30 27 августа на регулируемом пешеходном переходе возле дома №235 горел зелёный свет для пешеходов. Соответственно, все автомобили должны были стоять. Но серый кроссовер Skoda Yeti на большой скорости вылетел прямо на переход.

45-летняя Елена Тихонова и её 19-летняя дочь Светлана погибли на месте. Водитель скрылся с места ДТП. Но буквально через несколько минут его задержали сотрудники полиции. У молодого человека были явные признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование это подтвердило. А вот водительских прав у владельца иномарки, налетевшей на людей, не было вовсе, - пишет ИА "Регион 29".

В следственном управлении городского УМВД возбудили дело по части 6 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек. Это самые тяжкие последствия автопреступлений, которые вообще считаются деяниями средней тяжести. Но за смерть двух человек можно получить до девяти лет лишения свободы.

Ранее Марченко неоднократно привлекался к административной ответственности за то, что ездил без прав, скрывался с места ДТП и превышал скорость.

— Всё это свидетельствует о том, что подследственный склонен к нарушению закона и может снова сесть за руль в состоянии опьянения, если останется на свободе, — сказал в суде следователь по особо важным делам СУ архангельского УМВД Руслан Владимиров. — Также есть основания полагать, что он может скрыться от следствия. Прошу признать эти обстоятельства исключительными и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Леонид Марченко на суде был немногословен, на вопросы отвечал односложно, стоя с опущенной головой. В заключительной речи он сказал:

«В первую очередь хотелось бы извиниться за то, что случилось. Я не хотел этого делать. Очень сожалею».

Потерпевшей по делу признана мама и бабушка погибших. Она не смогла прийти в суд.

Следствие располагает записью момента ДТП с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал одним из главных свидетелей. Но в суде эту запись решили не смотреть, поскольку всё было ясно из показаний очевидца.

Судья признал обстоятельства исключительными и заключил Леонида Марченко под стражу на два месяца — до 26 октября.