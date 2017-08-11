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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/29/52602.html

Происшествия

В Пинежском районе привычка пенсионера бросать в печь окурки привела к пожару

В Пинежском районе привычка пенсионера бросать в печь окурки привела к пожару
28 августа утром в древне Шотово пенсионер вышел в магазин, а вернувшись увидел, что кухня в дыму и огне.

Как выяснилось, к пожару привела привычка бросать окурки в печку. Загорелся мусор. Задвижка печной трубы  была закрыта, огонь стал вырываться на стену, по которой ушел выше, под потолок. 

Пожарным пришлось основательно залить жильё, частично разобрать потолочное перекрытие, пролить чердак – достаточно небольшого уголька, чтобы пожар разгорелся через несколько часов, а этого допускать нельзя. Теперь окурок от копеечной сигареты привел к большому ремонту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области.

Вчера 18:33

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Комментарии
подскажите, вчера 21:50

Где продаются копеечные сигареты?
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