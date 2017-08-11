Архангельский водорослевый комбинат уличен в незаконной аренде земли на Соловках

По решению суда признаны недействительными 3 договора аренды лесных участков, которые Архангельский водорослевый комбинат заключил с министерством природных ресурсов области.

Эти территории использовались для первичной обработки морских водорослей. При этом действующее законодательство такой способ использования земельных участков лесного фонда не предусматривает.

Площади арендуемых участков не отвечают критерию эксплуатации находящихся на них объектов, поскольку значительно их превышают.

Кроме того, договоры нарушают права Соловецкого мужского монастыря, поскольку ранее в 2014 году по договорам безвозмездного пользования предоставлены на 49 лет ему для использования по Федеральныму закону «О свободе совести и религиозных объединениях», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.