В Вельском районе произошло трагичное ДТП

28 августа на автодороге М8 «Холмогоры» около 23:30 мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21041, сбил водителя автомобиля «Рено боксер», который находился рядом и менял колесо.

От полученных травм водитель «Рено» скончался на месте до приезда скорой помощи. Со слов очевидцев, на автомобиле «Рено» была включена аварийная сигнализация, однако светоотражающие элементы на одежде водителя, производившего ремонт автомобиля, отсутствовали.

Водитель «Жигулей» с места ДТП скрылся, в последствии был разыскан сотрудниками полиции. Как он пояснил, было темно и его ослепил свет фар встречного автомобиля, поэтому находившегося у микроавтобуса человека он просто не заметил. По факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.