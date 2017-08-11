Житель Коношского района избивал своего маленького сына

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Коношского района, подозреваемого истязании несовершеннолетнего.

По версии следствия, с февраля по апрель 2017 года по месту жительства в Коношском районе подозреваемый систематически наносил побои 11-летнему сыну за поздние возвращения домой.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась мать потерпевшего, после того, как глава семьи нанес побои ребенку ремнем.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он пояснил, что действовал в воспитательных целях.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.