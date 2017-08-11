В Холмогорском районе женщина погибла при пожаре в собственном доме

В ночь с субботы на воскресенье в деревне Васильевская в Холмогорском районе произошел пожар в частном доме.

Возгорание тушили добровольцы вместе с пожарными из Новодвинска. Они старались отстоять соседние строения, на которые могло перекинуться пламя.

Местные жители помогли эвакуироваться хозяину дома. Выйти через дверь было невозможно, поэтому мужчине пришлось спасаться через окно.

В доме находилась и его жена, но, по-видимому, женщина находилась в другой комнате, и помочь ей не смогли.

Тело погибшей было обнаружено на следующий день. Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Новодвинской ЦГБ с отравлением продуктами горения. Причина пожара выясняется, сообщает arh112.