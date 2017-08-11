В Архангельске тату-мастер получил 300 часов обязательных работ

Ломоносовский районный суд признал 25-летнего жителя Архангельска виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя.

Обвиняемый в октябре 2016 г., оказывая 20-летнему мужчине услугу по нанесению татуировки на руке, использовал нестерилизованные инструменты, из-за чего у клиента образовалось гнойное воспаление кисти и предплечья.

В результате оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья, потерпевший проходил стационарное лечение в больнице.

В помещении, где обвиняемый оказывал свои услуги, установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при обработке инструментов.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, заявленный потерпевшим, о возмещении морального и материального вреда на общую сумму 104 тыс. 500 рублей, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.