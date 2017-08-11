В Вельском районе дети пострадали по вине пьяного водителя

25 августа в 17:25 на пересечении трассы М8 с автодорогой «Вельск – Хозьмино – Шабаново – Комсомольский» случилось ДТП.

Нетрезвый водитель ВАЗовской "пятнашки", в салоне которого находились четыре пассажира, в том числе дети, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество движущемуся по главной автомобилю «Шкода октавия». Автомобили столкнулись.

В результате пострадали оба водителя и 6 пассажиров: двое пассажиров «Шкоды» и четверо пассажиров автомобиля ВАЗ.

Среди пострадавших двое детей: 8-летняя девочка и 5-летний мальчик. Дети перевозились в автомобиле без детских удерживающих устройств, сообщает региональная ГИБДД.