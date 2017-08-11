В Архангельске пьяный водитель насмерть сбил маму с дочерью

Накануне около 21:30 в полицию поступило сообщение о том, что на регулируемом пешеходном переходе водитель автомашины Skoda Yeti сбил двух пешеходов, после чего скрылся с места происшествия.
По словам очевидцев, водитель двигался на запрещающий сигнал светофора.
Им оказался не имеющий права управления транспортным средством 25-летний молодой человек. Он имел признаки опьянения и был отправлен на медицинское освидетельствование.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.
На кол его! Тварь!