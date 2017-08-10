Снова пьяные разборки: в Архангельске женщина ранила сожителя

Рано утром 26 августа в полицию поступило сообщение о том, что из квартиры дома по улице Воронина в Городскую больницу №1 с колото-резанным ранением был госпитализирован 35- летний мужчина.

В ходе работы следственно-оперативной группы полиции по подозрению в совершении преступления была задержана нигде не работающая 49-летняя сожительница потерпевшего. По предварительным данным, происшествию предшествовала ссора, возникшая после совместного распития спиртных напитков.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба региональной полиции.