В Коряжме пьяный водитель без прав пытался скрыться от преследования

За минувшие сутки сотрудники Росгвардии задержали двух автомобилистов в состоянии алкогольного опьянения.

25 августа в 2 часа ночи внимание наряда Коряжемского филиала Росгвардии привлек автомобиль «ВАЗ-2112», водитель которого резко менял скоростной режим и неуверенно вел себя на проезжей части, двигаясь по улице Лермонтова.

Остановив транспортное средство, сотрудники Росгвардии выяснили, что от автолюбителя 1995 года рождения исходит резкий запах алкоголя. Кроме этого, у молодого человека отсутствовало удостоверение на право управления автомобилем. Для дальнейшего разбирательства нарушителя передали сотрудникам дорожно-патрульной службы.

В 9 утра экипаж Росгвардии выявил автомобиль «Mitsubishi», который двигался по дворовым территориям на ул.Дыбцына в Коряжме. Сотрудники Росгвардии опознали в управлявшем иномаркой мужчине гражданина, который ранее привлекался к административной ответственности и был лишен права управления транспортным средством.

На требования экипажа об остановке водитель никак не отреагировал. Иномарка, увеличивая скорость, продолжила движение. Служебный автомобиль с включенными спецсигналами проследовал за нарушителем. После непродолжительной погони водитель «Mitsubishi» бросил транспортное средство на улице Кирова и попытался скрыться. Сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения. Задержанного предали автопатрулю ГИБДД.