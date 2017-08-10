В Архангельске два сотрудника МЧС обвиняются в коррупции

Двух сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы в МЧС обвиняют в получение взятки.

В 2016 году они выявили нарушения требований пожарной безопасности в вузе Архангельска и предложили устранить их путем производства расчёта пожарных рисков через аффилированного обвиняемым индивидуального предпринимателя.

Руководство вуза было вынуждено заключить с обвиняемыми договоры по расчету пожарных рисков на сумму взятки для придания ей законного вида, а обвиняемые получили через посредника первую часть взятки в сумме 400 тысяч рублей.

Кроме того, один из сотрудников в 2015 и 2016 годах потребовал от своего подчиненного сотрудника, передать ему взятку в виде денег на общую сумму 100 тысяч рублей за принятие расчетов пожарных рисков по двум помещениям, выполненных родственником последнего.

Подозреваемые в получении и даче взятки задержаны сотрудниками Регионального управления ФСБ России.

В ходе допросов один из подследственных признал свою вину, он заключен под домашний арест, второй сотрудник, не признавший вину в инкриминируемых ему преступлениях, содержится под стражей.

Общая сумма полученного незаконного денежного вознаграждения составила 1 млн 800 тысяч рублей.

Дело направлено в суд, сообщает регионального следкома.