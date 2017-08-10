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Пятница, 25 августа, 16:53
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/25/52532.html
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В Архангельске женщина за рулем "пазика" столкнулась с "легковушкой"
24 августа рано утром на улице Дзержинского женщина за рулем автобуса ПАЗ-32054 не выдержала безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля ВАЗ-21140 и столкнулась с ним.
Пострадал пассажирка легковушки – у нее сотрясение головного мозга и ушибы, сообщает пресс-служба ГИБДД по Архангельской области.
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