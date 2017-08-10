В Соломбале произошло убийство

Позавчера вечером на улице Репина в Архангельске обнаружено тело 26-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. По «горячим следам» задержан 43-летний местный житель.

По предварительной информации, конфликт между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел на улице. Подозреваемый ударил потерпевшего ножом прямо в сердце и скрылся с места преступления. Очевидец конфликта вызвал бригаду скорой помощи.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, проводятся допросы, в том числе очевидца преступления, обратившегося в органы полиции.

Подозреваемый пояснил следователю, что с потерпевшим познакомился утром, после чего вместе употребляли спиртные напитки. Что произошло потом, не помнит, так как был сильно пьян, - сообщает пресс-служба регионального следкома.