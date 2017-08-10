Предприниматель из Котласа четыре месяца не платил зарплату работникам своей торговой точки

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемого в невыплате зарплаты своим сотрудникам.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, занимаясь розничной торговлей одеждой в Котласе, с апреля по июль 2017 не выплачивал заработную плату двум работникам. В результате указанных действий образовалась общая задолженность по заработной плате в размере более 44 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Задолженность по заработной плате погашена, - сообщает пресс-служба регионального следкома.