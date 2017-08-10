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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/25/52521.html

Происшествия

В Онежском районе пенсионерка погибла во время пожара в собственном доме

В Онежском районе пенсионерка погибла во время пожара в собственном доме
Ночью в деревне Шомокша случился пожар в двухквартирном деревянном доме, здание сгорело дотла.

Погибла хозяйка одной из квартир, женщина преклонного возраста. Причина возгорания пока не установлена. Так как пожар начался с кухни, не исключена неосторожность при обращении с электроплитой, сообщает arh112.

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