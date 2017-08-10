Под Онегой дачный домик сгорел от удара молнии

В садовом кооперативе "Лесопильщик", что в 25 км от Онеги, от грозовой молнии пострадал дачный домик.

Около 11 часов утра молния ударила в деревянную опору ЛЭП, на ней лопнул изолятор, а молния оставила характерные отщепы на столбе. В ближайших дачных домах у кого-то отключились аппараты защиты, а у кого-то – вдребезги разбило электросчетчик.

Ударив в провода, мощный электрический разряд ушел по проводам дальше, и привел к возгоранию электропроводки в дачном домике, где никого на тот момент не было.

В результате пожара дом получил очень серьезные повреждения и не подлежит восстановлению, сообщает arh112.