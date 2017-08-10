Под Северодвинском спасатели вывели из леса заблудившуюся пенсионерку

23 августа вечером в службу спасения обратилась женщина, она рассказала, что ее пожилая мама ушла в лес и до сих пор не вернулась.

У пенсионерки был с собой телефон, она рассказала, что ушла на болото за черникой в 10 утра из СНТ «Ягринское», по лесу дошла до болота, а сейчас сидит у какой то избы, звуков не слышит, куда идти не знает.

Спасатели встретились с родственниками заблудившейся. Искали с помощью звуковых сигналов и мобильной связи.

В 22.20 примерно в пяти километрах южнее СНТ обнаружили женщину, вывели ее из леса и около двух часов ночи передали бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба Северодвинской службы спасения.