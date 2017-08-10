Магазин «Рив Гош» в Архангельске продавал несертифицированную косметику Региональный Роспотребнадзор проверил магазин и обнаружил, что у некоторых масок для лица, щипцов для волос и набора косметичек отсутствуют декларации о соответствии. По документам макси для лица и косметички были изготовлены раньше, чем начала действовать декларация на них. Также на этих товарах не было информации об их изготовителе, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора. Нашли ошибку? Выделите текст,

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