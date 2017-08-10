В Северодвинске женщина убила мужа за измену

14 августа в Северодвинске обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В причинении смертельного ножевого ранения подозревается супруга потерпевшего.

В ночь на 14 августа 2017 года в гостях у супругов компания употребляла спиртные напитки. Муж и жена поссорились, женщина схватилась за нож и нанесла главе семьи смертельное ножевое ранение.

В ходе допроса подозреваемая вину признала и пояснила следователю, что конфликт произошел после того, как супруг признался ей в измене.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначена судебно- медицинская экспертиза, - сообщает пресс-служба регионального следкома.