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Четверг, 24 августа, 12:02
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/24/52504.html
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В Коряжме мужчина убил сожительницу в пылу пьяной ссоры
23 августа был задержан 44-летний мужчина, который несколько раз ударил свою сожительницу ножом в ходе бытового конфликта.
Медики скорой помощи констатировали смерть женщины. Задержанного передали полиции. Возбуждено уголовное дело, - сообщает региональное управление Росгвардии.
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