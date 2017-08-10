В округе Варавино-Фактория произошел пожар в девятиэтажке

В прошлый вторник около 16.00 женщина позвонила дочери и попросилаеё включить дома духовку. Та выполнила просьбу, но забыла вытащить из духового шкафа содержимое.

Вплотную к верхнему нагревательному элементу лежала силиконовая форма для выпечки – она-то и стала причиной пожара.

Включив духовку, девушка ушла в свою комнату. Минут через 15 до неё донёсся запах дыма. Пройдя на кухню, девушка увидела, что из плиты вырывается пламя, а черный едкий дым заполнил всю кухню. На запах дыма отреагировали и соседи, которые вызвали пожарных.

Девушка сама справилась с локальным возгоранием, отключив духовой шкаф и заплескав огонь водой. Однако за то время, что горела силиконовая форма, дым и специфический химический «резиновый» запах пропитал и закоптил потолки, стены, и всю обстановку в квартире, сообщает пресс-служба регионального УМЧС.