В Архангельске произошёл пожар в нежилой "деревяшке"

22 августа вечером на Обводном канале загорелся нежилой двухэтажный деревянный дом. Повреждения свелись к незначительному обгорелому участку стены и закопчению одной из квартир.

—Дом после схода со свай в прошлом году был расселен и поставлен под снос, – прокомментировал дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Архангельску Иван Абакумов. – Дом был обесточен, все двери были заперты, остекление оставалось целым. Было установлено, что в дом проникли посторонние лица, открыв окно на первом этаже. В самом доме было пусто, но оставалась часть скарба, оставленного жильцами.

Вероятно, проникшие в дом неустановленные лица допустили неосторожность с огнем и ретировались с места происшествия, сообщает пресс-служба регионального УМЧС.